Bournemouth, Iraola'nın sözleşmesini uzattı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktörü Andoni Iraola ile yeni sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Iraola'nın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı belirtildi. İspanyol teknik adamın eski sözleşmesi 2025'te bitiyordu.



Iraola, yeni sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Premier Lig'deki ilk sezonumuzda birlikte iyi bir deneyim yaşadık ve iki tarafın da bu deneyimi daha ileriye taşımak istemesinden dolayı mutluyum." sözlerini sarf etti.



2023'ün yaz aylarında İngiliz ekibinin başına geçen Iraola, bu sezon 43 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.



Iraola, Premier Lig'de sezonun teknik direktörü adayları arasında yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU