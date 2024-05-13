Bournemouth, Iraola'nın sözleşmesini uzattı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktör Andoni Iraola'nın sözleşmesini 2025'ten 2026 yılına uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bournemouth, Iraola'nın sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 14:23
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktörü Andoni Iraola ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Iraola'nın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı belirtildi. İspanyol teknik adamın eski sözleşmesi 2025'te bitiyordu.

Iraola, yeni sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Premier Lig'deki ilk sezonumuzda birlikte iyi bir deneyim yaşadık ve iki tarafın da bu deneyimi daha ileriye taşımak istemesinden dolayı mutluyum." sözlerini sarf etti.

2023'ün yaz aylarında İngiliz ekibinin başına geçen Iraola, bu sezon 43 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Iraola, Premier Lig'de sezonun teknik direktörü adayları arasında yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery