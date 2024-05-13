Juventus, Rabiot için harekete geçti

Juventus, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Adrien Rabiot ile sözleşme yenilemek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Rabiot için harekete geçti
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13 Mayıs 2024 17:45
Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Juventus, kadrosunu korumak için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Gelecek sezon yapılacak transferlerin yanı sıra mevcut kadrosunu kaybetmek istemeyen Juventus, sözleşmesi Haziran ayında bitecek Adrien Rabiot için kararını verdi.

YÖNETİM YENİ İMZA İÇİN GÖRÜŞECEK

Juventus kulübü yetkililerinin, 15 Mayıs'ta Atalanta ile oynanacak İtalya Kupası final maçından sonra Fransız yıldız Rabiot ile yeni sözleşme için masaya oturacağı ve oyuncuya yeni imza artırmayı hedefledikleri belirtildi.

BİRÇOK TAKIMDAN İLGİ VAR

Haberde, Rabiot'a Premier Lig'den birçok kulübün yanı sıra Bayern Münih'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 33 maca çıkan Rabiot, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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