Tire 2021'de 3'üncü Lig coşkusu

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Grup'taki sezonun son haftasında Tepecikspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Tire 2021 FK'da TFF 3'üncü Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor.



Tire 1922'nin yarışmacı hakları 2019 yılında Bucaspor 1928'e devredilince profesyonel liglerde 5 yıldır temsilcisi olmayan, bu süreçte araya koronavirüs pandemisi de girince ilçede 13 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı aylarca atıl kalan Tire'nin hasreti son buldu. Kütahya Tavşanlı'daki Ada Stadı'nda oynanan maçın ardından sahada başlayan coşku tüm ilçeye yayıldı. Takımlarını ilçeye dönüşte gece meşaleler yakarak karşılayan Tireliler araçlarıyla şampiyonluk turu attı. En köklü temsilcilerinden Akhisarspor'un bu sezon amatör lige düşmesine üzülen Ege futbolu, Muğlaspor ve Tire 2021'in 3'üncü Lig'e çıkmasıyla teselli buldu.





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