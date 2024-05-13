Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin bir dönem kadrosunda kiralık olarak yer alan ve VakıfBank'tan ayrılan Alexia Carutasu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu'yu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 16:14
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 16:16
Galatasaray Daikin, VakıfBank'tan ayrılan Alexia Carutasu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki voleybolcunun 2021-2022 sezonunda da Galatasaray Daikin'de kiralık olarak forma giydiği hatırlatılarak, "Alexia'ya yuvasına yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de ilk olarak Yeşilyurt takımında forma giyen Alexia, CEV Challenge Kupası'nda MVP ödülünün sahibi oldu. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında VakıfBank kadrosunda yer alan oyuncu, 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Türk statüsünde oynamaya hak kazanan Alexia Carutasu, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da mücadele edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery