Premier Lig'de enfes maç! 6 gol var kazanan yok

Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de enfes maç! 6 gol var kazanan yok
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14 Mayıs 2024 00:04
Premier Lig'in 37. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool son dakikalarına 3-1 önde girdiği maçta deplasmanda Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa ile 3-3 berabere kaldı.

Villa Park'ta oynanan maçta Liverpool'un gollerini 2. dakikada Emiliano Martinez kendi ağlarına, 23. dakikada Cody Gakpo ve 48. dakikada Jarell Quansah kaydetti.

Aston Villa'nın gollerini ise 12. dakikada Youri Tielemans, 85 ve 88'de ise Jhon Duran kaydetti.

Aston Villa'da 65. dakikada oyuna giren Nicolo Zaniolo, 79. dakikada sakatlanarak yerini gecenin kahramanı Jhon Duran'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 79'a yükseltirken, Aston Villa 68 puana ulaşmış oldu.

Ligin son maç haftasında Liverpool evinde Wolverhampton'ı konuk ederken, Aston Villa deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Arsenal (86)
2- Manchester City (85) - Bir maçı eksik
3- Liverpool (79)
4- Aston Villa (68)

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