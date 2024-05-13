Bayern Münih genç yıldız Wharton'un peşinde

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Bayern Münih transfer çalışmalarını sürdürüyor.



The Sun'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Crystal Palace'ın 20 yaşındaki İngiliz orta sahası Adam Wharton'ı renklerine bağlamak istiyor.



Alman devinin, genç oyuncuyu transfer listesinin en başında tuttuğu belirtildi.



BONSERVİSİ 70 MİLYON EURO



Haberde, Crystal Palace'ın yıldız isminden 70 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Crystal Palace ile 15 maça çıkan Wharton, bu karşılaşmalarda 3 asist kaydetti.





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