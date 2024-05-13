Bayern Münih genç yıldız Wharton'un peşinde

Bayern Münih, Crystal Palace'ın 20 yaşındaki genç orta sahası Adam Wharton'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih genç yıldız Wharton'un peşinde
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13 Mayıs 2024 17:18
Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Bayern Münih transfer çalışmalarını sürdürüyor.

The Sun'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Crystal Palace'ın 20 yaşındaki İngiliz orta sahası Adam Wharton'ı renklerine bağlamak istiyor. 

Alman devinin, genç oyuncuyu transfer listesinin en başında tuttuğu belirtildi. 

BONSERVİSİ 70 MİLYON EURO

Haberde, Crystal Palace'ın yıldız isminden 70 milyon euro bonservis geliri beklediği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Crystal Palace ile 15 maça çıkan Wharton, bu karşılaşmalarda 3 asist kaydetti.

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