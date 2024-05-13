İzmir ilk kez 1'inci Lig'de yok

İzmir, yeni sezonda ilk kez 1'inci Lig'de temsil edilmeyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir ilk kez 1'inci Lig'de yok
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13 Mayıs 2024 15:44
Türkiye'de İstanbul'dan sonra profesyonel futbol liglerinde en çok temsilcisi bulunan kent olan İzmir, yeni sezonda ilk kez 1'inci Lig'de temsil edilmeyecek.

Göztepe'nin 2 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesi, Altay'ın ise TFF 2'nci Lig'e düşmesinin ardından 2'nci Lig'de play-off oynayan Bucaspor 1928 ve Menemen FK da henüz ilk turda elenince İzmir'in 1'inci Lig'de hiç temsilcisi kalmadı. 1963'te o dönem 2'nci Lig olarak kurulan, 2001'de ise 1'inci Lig adını alan ligde yeni sezonda bir İzmir takımı Süper Lig'e çıkma mücadelesi vermeyecek. 

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