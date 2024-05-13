Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası başladı

Rize'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 21:54
Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Rize'de düzenlenen açılış programıyla başladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından kendi kategorilerinde derece yapmış satranç oyuncularını Rize'de ağırladıklarını söyledi.

Satrancın, lisanssız sporcuların en çok tercih ettiği spor dallarından biri olduğunu belirten Baydaş, "Her yaştan aktif sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve özel mekana ihtiyaç duymadan her yerde yapılabilecek muhteşem bir etkinliktir." dedi.

Şampiyonanın açılışına, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden 700 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 17 Mayıs Cuma günü sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery