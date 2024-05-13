EuroLeague'de sezonun en iyi takımı belli oldu

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5'ine seçildi.Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi 5'i, medya, taraftar, başantrenör ve takım kaptanları tarafından verilen oylarla belirlendi.Sarı-lacivertli takımın skoreri Nigel Hayes-Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn, sezonun en iyi 5'ine girdi.ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan ABD'li Hayes-Davis, normal sezonda 14,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları tutturdu.İşte EuroLeague'de sezonun en iyi 5'lisi: