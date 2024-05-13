Farioli, Alanyaspor'dan istiyor: Oğuz Aydın

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, İtalyan teknik adamın eski takımı Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ile ilgileniyor.

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Farioli, Alanyaspor'dan istiyor: Oğuz Aydın
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13 Mayıs 2024 16:44
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 16:54
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için Fransa'dan transfer iddiası geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Oğuz Aydın, Nice'in radarına girdi. Fransız temsilcisinin 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

BİRLİKTE GÖREV YAPTILAR

Nice'i daha önce Alanyaspor'da da görev yapan İtalyan teknik adam Francesco Farioli çalıştırıyor. Farioli ve Oğuz Aydın, Alanyaspor'da birlikte görev yapmıştı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY

Oğuz Aydın'ın adı sergilediği başarılı performansın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor'da bu sezon 37 maça çıkan Oğuz Aydın, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

23 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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