Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak mı? Açıklama

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için gündem alevlenirken Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın listesinde olacağı iddialarına yanıt verdi.
Haberlere sert tepki gösteren Ülker, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada, "Ne kadar ayıp bir şey, hiçbir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yer alan çeşitli haberlerde Murat Ülker'in ve oğlu Yahya Ülker'in Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği iddia edilmişti.
AZİZ YILDIRIM YALANLADI
Fenerbahçe kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyada çıkan yönetim kurulu listesi haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım, paylaşılan yönetim kurulu listesinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması;
''Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır.
Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.
Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.
Haberlere sert tepki gösteren Ülker, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada, "Ne kadar ayıp bir şey, hiçbir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yer alan çeşitli haberlerde Murat Ülker'in ve oğlu Yahya Ülker'in Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği iddia edilmişti.
AZİZ YILDIRIM YALANLADI
Fenerbahçe kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyada çıkan yönetim kurulu listesi haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım, paylaşılan yönetim kurulu listesinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması;
''Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır.
Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.
Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.
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