Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak mı? Açıklama

Ne kadar ayıp bir şey, hiçbir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada yer alan çeşitli haberlerde Murat Ülker'in ve oğlu Yahya Ülker'in Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği iddia edilmişti.



AZİZ YILDIRIM YALANLADI





