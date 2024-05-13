TSYD İzmir Şubesi ile Altınordu'dan anlamlı turnuva

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan İzmir temsilcisi Altınordu'yla amatör kulüplerin altyapılarında forma giyen çocuklar için birlikte örnek bir turnuva düzenleyecek.



Altınordu Futbol Okulları'nın yetiştirici misyonu ile hareket eden ve kulübün Felsefe Kardeşliği ilişkilerinde bulunduğu amatör kulüplerin katılımı ile organize edilen Felsefe Kardeşliği Turnuvası, Türkiye'de spor basınının çatı örgütü konumundaki Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İzmir Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.



İki köklü kurumun organize ettiği 15. Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'na 34 amatör kulüp, 48 takım ve U11, U12 yaş kategorisinde 850 küçük futbolcu adayı katılacak. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde bulunan 8 sahada 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva tam bir şenlik havasında geçecek. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelecek 850 küçük futbolcu adayı hünerlerini gösterecek. 2012 ve 2013 doğumlu miniklerin performanslarını velileri de saha kenarından heyecanla takip edecek. 19 Mayıs Pazar günü son maçların ardından dereceye giren ilk 4 takım ile en centilmen takıma kupa, turnuvaya katılacak tüm sporculara ise madalyaları verilecek.





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