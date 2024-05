Para Okçuluk Milli Takımı, Avrupa'da zirveyi hedefliyor

Para Okçuluk Milli Takımı, mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde bitirerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na moralli gitmek istiyor.



Antrenör Serdar Şatır ile psikolog Sema Gültekin Arayıcı, milli takımın hazırlık süreci ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Para Okçuluk Milli Takım Antrenörü Serdar Şatır, Türkiye'nin okçuluk branşında dünyada sözü geçen bir ülke olduğunu vurgulayarak, takımı ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.



Avrupa Şampiyonası'na 11, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da 9 sporcuyla katılacaklarını aktaran Şatır, "Avrupa Şampiyonası'na bir ülke toplamda zaten 12 sporcu ile katılabiliyor. Olimpiyatlara da 9 sporcuyla katılacağız. Çin 11 sporcuyla katılıyor. Biz ve İtalya 9'ar sporcuyla katılmaya hak kazandık. İtalya ile birlikte dünyada olimpiyatlara en fazla sporcuyla katılan 2'nci ülke konumundayız." şeklinde konuştu.



Organizasyonlara hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren Serdar Şatır, "Önümüzdeki ilk turnuva Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanmamızdaki son testimiz, son yarışmamız olacak. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda toplam sıralamada birinci olmuştuk fakat altın sıralamasında ikinci sıradaydık. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz hem toplamda hem altın madalya sayısında en yukarıda olmak. Bu bizim için olimpiyatlar öncesi iyi bir moral olacak. Olimpiyatlara kadar da çok az aralıklarımız var. Bütün yaz buradaki tesislerde kampta olacağız." ifadelerini kullandı.



Sporun engelli bireylerin hayata tutunmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Şatır, şunları kaydetti:



"Çoğu insan sporcuların burada ne kadar mutlu olduğunu hayal bile edemiyor. Biz de para okçularla çalışmaya başladığımız zaman gördük ki spor, onların hayatında inanılmaz etkili. Onların hayata bağlanmalarında çok önemli. Uluslararası camiada ve özellikle Avrupa'da şunu gördüm, biz engelli bireylerimize çok daha iyi bakıyoruz, çok daha iyi şartlarda spor yaptırıyoruz. Buna Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz inanılmaz önem gösteriyor. Bence bunun meyvesini de alıyoruz. Sadece okçuluk branşında değil, diğer para branşlarda da dünyadaki konumumuz oldukça iyi."



- Sema Gültekin Arayıcı: "Zihinsel antrenmanlar da gerçekleştiriyoruz"



Para Okçuluk Milli Takımı Psikoloğu Sema Gültekin Arayıcı, kampta sadece fiziksel idmanlar yapılmadığını dile getirerek, "Periyodik olarak zihinsel antrenmanlar da gerçekleştiriyoruz. Aslında her yarışma öncesinde sporcuların bir ihtiyaç analizini yapıyorum. Nelere ihtiyaçları olduğuna bakıyorum. Özellikle Avrupa Şampiyonası öncesi dikkat, konsantrasyon süreleri, tepki süreleri, zihinsel imgelem gibi çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.



Turnuvalarda milli sporcuların yapabildiklerine odaklanarak motivasyonlarını yükselttiğini aktaran Arayıcı, "Bu süreçte özgüven çok kritik bir birleşen. Tüm bu bileşenleri, sporcular üzerinde ihtiyaç analizinden sonra belirleyerek motivasyon programı uyguluyoruz. Her sporcu için farklı bir süreç gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.



Engellerini sporla aşan birçok insan olduğuna dikkati çeken psikolog Sema Gültekin Arayıcı, şunları kaydetti:



"Engelli sporcular, sporla beraber hayatlarında yepyeni bir perspektif ve vizyon kazanıyor. Onlarla çalışıyor olmak, onlarla birlikte olmak benim farkındalığımı da çok artırdı. Her engelli bireyin spor yapabiliyor olması, sporla hayata tutunabiliyor olması çok önemli ve çok kritik. Bu durumun yaygınlaştırılıyor olması, topluma genelleştirilebiliyor olması toplumsal farkındalığın artırılabilmesi açısından çok önemli. Spor bizim için güzel bir yüz, güzel bir vitrin. Engelli bireylerde sporun yaygınlaşması için oluşan farkındalığa dikkat çekilmesi önemli diye düşünüyorum."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU