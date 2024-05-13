Sakız Adası'nda dostluk rüzgarı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay ve Karşıyaka'nın kadın voleybol takımlarının katıldığı Sakız Kadınlar Voleybol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.



Ev sahibi olarak Nireas Kardamyla ve Sporting Kambochora kulüplerinin yer aldığı turnuvanın ilk gününde Altay ve Karşıyaka rakiplerini 3-0 mağlup etti. İkinci gün finalde karşılaşması gereken iki İzmir ekibi, turnuvanın dostluk amacıyla yapılması üzerine yine Yunan rakipleri ile maç yaptı.



İkinci gün oynanan Kambochora-Karşıyaka müsabakasının üçüncü setinde Altaylı voleybolcular iki ülke arasındaki dostluğun sürmesi adına sahaya top atarak müsabakanın yarıda kalmasına ön ayak oldu. Kulüp temsilcileri turnuvanın önümüzdeki yıl İzmir'de gerçekleşmesi için sözleşti. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde 4 takıma da kupa verildi. Karşıyaka, "Sahalarda rekabet, kalplerde dostluk" yazılı bir pankart açarken, Altaylı voleybolcular ise giydikleri tişörtlerde İngilizce olarak, "Her zaman kardeşiz" mesajı verdi.



84 YILLIK MAÇLA BAŞLAMIŞTI



Karşıyaka ile Sakız Adası takımı Lailapas arasında 1930 yılında Sakız'da yapılan ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilk Türk-Yunan dostluk adımlarından olan futbol maçı yoğun yağış nedeniyle 3'üncü dakikada yarıda kalmıştı. İki kulüp 2014 yılında 84 yıl önce yarıda kalan 87 dakikayı tamamlamak için karşılaşmış ancak Karşıyakalı taraftarların dostluğun sürmesi adına 65'inci dakikada sahaya girmesiyle maç yine tamamlanamamıştı. Bu gelenek 10 yıl aradan sonra bu kez voleybolda devam etmiş oldu.





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