Kamuda servisler kalkacak mı, kalkıyor mu? 2024

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi giderlerinin geçtiğimiz yıllara göre artması sonrası tasarruf önlemleri gündeme geldi. Bununla birlikte ekonomik olmayan hatlarda servisin kaldırılması ve çalışanlara toplu taşıma kartı getirilmesi konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Peki kamuda personel servisi kalktı mı? Memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor?

Tasarruf paketine göre yeni araç satın alma ve kiralama yapılamayacak. Yeni hizmet binası alım ve yapımının durdurulması kararı alındı. Kamuda istihdam, emekli olanlarla sınırlandırılacak. Personel servisi hizmeti bitecek ve kamuda personel servisi hizmeti sonlandırılacak.

İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

4Kamuda yeni dönem: Memurlara personel servisi kaldırıldı mı Kamuda personel servisi kalktı mı Memurlara ulaşım kartı geliyor mu

Başarılı olan para ve mali politikaları pekiştirici nitelikte olan yeni düzenlemeler kapsamında kamuya araç alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamu personelinin servisleri sözleşme bitiminde sonlandırılacak