Haber Tarihi: 13 Mayıs 2024 12:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 12:25

Kamuda servisler kalkacak mı, kalkıyor mu? 2024

Kamuda personel servisi kaldırıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini açıkladı. Kamu Kurum ve kuruluşlarında personel servisi giderlerinin geçmiş yıllara göre katbekat artması sonrası tasarruf önlemleri gündeme gelmişti. Tasarruf ile sınırlama getirilecek alanlar da belli oldu. Memurlara servisin kaldırılacağı iddiası sonrası aramalar da sıklaştı. Toplu ulaşım kartının getirileceği haberi memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki kamu personel servisi kaldırıldı mı?

Kamuda servisler kalkacak mı, kalkıyor mu? 2024
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Kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi giderlerinin geçtiğimiz yıllara göre artması sonrası tasarruf önlemleri gündeme geldi. Bununla birlikte ekonomik olmayan hatlarda servisin kaldırılması ve çalışanlara toplu taşıma kartı getirilmesi konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Peki kamuda personel servisi kalktı mı? Memurlara toplu taşıma kartı mı geliyor?


MEMURLARA PERSONEL SERVİSİ KALKIYOR MU?

Tasarruf paketine göre yeni araç satın alma ve kiralama yapılamayacak. Yeni hizmet binası alım ve yapımının durdurulması kararı alındı. Kamuda istihdam, emekli olanlarla sınırlandırılacak. Personel servisi hizmeti bitecek ve kamuda personel servisi hizmeti sonlandırılacak.


KAMU PERSONELİNİN SERVİSİ KALKACAK

İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

4Kamuda yeni dönem: Memurlara personel servisi kaldırıldı mı Kamuda personel servisi kalktı mı Memurlara ulaşım kartı geliyor mu
Başarılı olan para ve mali politikaları pekiştirici nitelikte olan yeni düzenlemeler kapsamında kamuya araç alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamu personelinin servisleri sözleşme bitiminde sonlandırılacak
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