Igor Tudor, istatistikleri salladı!

Lazio, Igor Tudor geldikten sonra Inter ile birlikte Serie A'nın en çok puan toplayan takımı oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Igor Tudor, istatistikleri salladı!
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13 Mayıs 2024 15:10
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 15:16
Lazio ile Serie A'da 7 maça çıkan Igor Tudor, istatistikleri salladı.

46 yaşındaki teknik adam, söz konusu 7 maçta Lazio ile 16 puan topladı. Tudor'un Lazio'su bu süreçte şampiyon olan Inter'le birlikte en çok puan toplayan takım oldu.

Igor Tudor, 7 maçta tek yenilgiyi derbide Roma karşısında aldı. Hırvat teknik adam; Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarından galibiyetle ayrıldı. Monza ile berabere kaldı.

Lazio, 36 maçta topladığı 59 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

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