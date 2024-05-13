Lazio ile Serie A'da 7 maça çıkan Igor Tudor, istatistikleri salladı.
46 yaşındaki teknik adam, söz konusu 7 maçta Lazio ile 16 puan topladı. Tudor'un Lazio'su bu süreçte şampiyon olan Inter'le birlikte en çok puan toplayan takım oldu.
Igor Tudor, 7 maçta tek yenilgiyi derbide Roma karşısında aldı. Hırvat teknik adam; Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarından galibiyetle ayrıldı. Monza ile berabere kaldı.
Lazio, 36 maçta topladığı 59 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.
46 yaşındaki teknik adam, söz konusu 7 maçta Lazio ile 16 puan topladı. Tudor'un Lazio'su bu süreçte şampiyon olan Inter'le birlikte en çok puan toplayan takım oldu.
Igor Tudor, 7 maçta tek yenilgiyi derbide Roma karşısında aldı. Hırvat teknik adam; Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarından galibiyetle ayrıldı. Monza ile berabere kaldı.
Lazio, 36 maçta topladığı 59 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.
Lazio, Igor Tudor geldikten sonra Inter ile birlikte Serie A'nın en çok puan toplayan takımı oldu.
✅1-0 Juventus
❌0-1 Roma
✅4-1 Salernitana
✅1-0 Genoa
✅1-0 Verona
⭕2-2 Monza
✅2-0 Empoli pic.twitter.com/g1G0ki6usB
— Sporx (@sporx) May 13, 2024
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