Lazio, Igor Tudor geldikten sonra Inter ile birlikte Serie A'nın en çok puan toplayan takımı oldu.



✅1-0 Juventus

❌0-1 Roma

✅4-1 Salernitana

✅1-0 Genoa

✅1-0 Verona

⭕2-2 Monza

✅2-0 Empoli pic.twitter.com/g1G0ki6usB



— Sporx (@sporx) May 13, 2024

Lazio ile Serie A'da 7 maça çıkan Igor Tudor, istatistikleri salladı.46 yaşındaki teknik adam, söz konusu 7 maçta Lazio ile 16 puan topladı. Tudor'un Lazio'su bu süreçte şampiyon olan Inter'le birlikte en çok puan toplayan takım oldu.Igor Tudor, 7 maçta tek yenilgiyi derbide Roma karşısında aldı. Hırvat teknik adam; Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarından galibiyetle ayrıldı. Monza ile berabere kaldı.Lazio, 36 maçta topladığı 59 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.