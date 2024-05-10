Haber Tarihi: 10 Mayıs 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 14:56

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2024

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının biletleri için tarih araştırmaları başladı. İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2024
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GS-FB derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu yaşayan Fenerbahçe, son 2 deplasman maçında 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. 35. hafta Konyaspor'a konuk olan sarı lacivertli takım, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten kanarya, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı kırmızılı ekip ise bu farkı iyi değerlendirmek istiyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak.

İl Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray deplasmanına 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın gidebileceği ifade edildi.

Galatasaray, Karagümrük'ü yenerse, Fenerbahçe'nin puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

Fenerbahçe, kalan 3 maçını da kazanırsa ve Galatasaray derbi dışında bir yenilgi daha alırsa sarı lacivertliler şampiyon olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkmadı. Satışa çıktığında haberimizde yer alacak. 


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