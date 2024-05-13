Fenerbahçe Beko, normal sezonu galip bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.



Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 92-90 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, normal sezonu 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı. ONVO Büyükçekmece ise 17. yenilgisini aldı ve sezonu play-off potasının dışına bitirdi.



Fenerbahçe Beko play-off mücadelelerinde Aliağa Petkim ile karşılaşacak.





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