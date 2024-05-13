Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası başladı

Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası başladı
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13 Mayıs 2024 18:47
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 19:10
Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, ilk karşılaşmalarla başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 24 ülkeden 106 sporcunun katıldığı müsabakalarda yerli, yabancı 18 hakem görev alıyor.

İkili ve takım halinde eşleşen sporcular rakiplerini mağlup edebilmek için mücadele ediyor.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Başkanı Petra Sörling, gazetecilere; doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da müsabakanın gerçekleştiriliyor olmasından memnun olduklarını belirtti.

Heyecan dolu karşılaşmaların keyif verici olduğunu dile getiren Sörling, "Üst seviyede bir müsabaka için buradayız. Oyuncular çok heyecanlı. Tesisleri kadar turizm merkezi Kapadokya da güzelliklerini sunuyor. Burayı ilk kez gören birçok kişi gibi ben de mutluyum." dedi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ise Nevşehir'in ev sahipliğinde ileriki süreçte bu branştaki farklı müsabakaların da gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, "Çok sayda yabancı sporcunun katılımıyla genel klasman puanlarını etkileyecek bu organizasyondan dolayı paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise geniş katılımlı spor organizasyonlarının Nevşehir'e önemli katkılar sunduğunu kaydederek, "Bölgemizdeki turizm çeşitliliğini artırmanın önemli ayaklarından birisi de sportif faaliyetlerdir. Ulusal birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz ama uluslararası nitelikteki organizasyonlarda da söz sahibi olmak için çalışıyoruz. Bölgemizin coğrafi lokasyonu ve tarihi zenginliğinin faaliyetlerimize de yansımasını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar 17 Mayıs'ta sona erecek.

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