Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı

Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, bu kulvarda 5 hafta sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı
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13 Mayıs 2024 14:20
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, bu kulvarda 5 hafta sonra galibiyete ulaştı.

Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından Özhan Pulat'ın teknik direktörlüğe getirildiği Hatayspor, son 2 maçında aldığı puanlarla lige tutunma yolunda umutlandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 beraber kalan Hatay ekibi, dün Mersin'de karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Hatayspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasından önceki 5 maçında bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Hatayspor, averajla 18. sırada yer alıyor.

Hatay ekibi, ligin son iki haftasında önce deplasmanda Beşiktaş, ardından da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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