Türk hentbolunun başarısı için IHF ile görüşmeler yapılıyor

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Başkanı Hasan Mustafa, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile Türk hentbolunu el birliğiyle nasıl daha iyi bir noktaya getirebileceklerine dair görüşmeler yaptıklarını söyledi.



IHF Başkanı Mustafa ile THF Başkanı Kılıç, Türk hentbolunun gelecek planlarını AA muhabirine değerlendirdi.



Türkiye'de hentbol adına çalışmalara katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Mısırlı Hasan Mustafa, şunları kaydetti:



"Türk hentbolunda birçok gelişme yaşanıyor, uzun zaman önce icra kurulu üyeliğinden başladım ve IHF Başkanı oldum. Sayın Başkan Uğur Kılıç, Türk hentbolu adına çok iyi yolda, beraber toplantılar yaptık. THF ile IHF nasıl beraber çalışabilir, nasıl Türk hentbolunu daha ilerilere taşıyabiliriz bunun görüşmelerini yaptık. İleriye dönük maddi malzeme yardımlarında bulunuyoruz. Beraber çalışarak çok iyi işler başaracağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda Sayın Başkan sponsorlukla ilgili çok çaba sarf etti ve Türk hentbolunu belli bir yere getirdi."



IHF Başkanı Mustafa, "Sayın Başkan Uğur Kılıç ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile bir toplantımız oldu. Türk hentbolunu el birliğiyle nasıl daha iyi bir noktaya getireceğimize dair görüşmelerimiz oldu. Bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Hentbolda sonuçlar geceden gündüze hemen gelişmiyor, çok sıkı çalışarak başarıyı adım adım elde etmek gerekiyor." diye konuştu.



Türk hentbolunun Avrupa ve dünya ile yarışır vaziyete gelebilmesine ilişkin de Mustafa, "Neden olmasın, çok güzel tesisleriniz var, çok başarılı oyuncularınız var, bu imkanları kullanarak gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarına, olimpiyat oyunlarına da katılabilirsiniz." dedi.



Dünya hentbolunda yaptıkları çalışmalara yönelik de Mustafa, Dünya Kupası finallerine katılacak ülke sayısını 32'ye yükselttiklerini belirterek, "Dünya Kupası finallerinde en büyük gelişme iki yıl öncesinden başladı. 24 katılımcı takım sayısını finallerde 32 takıma yükselttik, Türkiye gibi takımların da katılımı için imkan sağladık." değerlendirmesinde bulundu.



- Kılıç: "Avrupa Şampiyonası'nda kadın milli takımımızla ses getireceğiz"



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da Türk hentboluna sunacağı katkılar için IHF Başkanı Hasan Mustafa'yı özel olarak davet ettiklerini dile getirerek, "Beraber önce İstanbul'da ülke hentbolumuzun gideceği yönle ilgili çeşitli görüşmelerde bulunduk. Çünkü onun ciddi tecrübelerinden, IHF'nin gücünden, vizyonundan faydalanmak istiyoruz. Bu konularda çok verimli toplantılar yaptık." dedi.



Hentbol milli takımlarının Avrupa yolundaki maçlarına ilişkin de Kılıç, "Kadınlar ile tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdik. Kadın milli takımımız için çok değerli bir tecrübe olacak, umuyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda kadın milli takımımızla ses getireceğiz. Sadece formalite için orada olan değil Avrupa'da ses getiren bir milli takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın çalışmalarına ilişkin ise "Hentbolda bütün milli takımlarımızın hedefi Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında final oynamaktır. Bu doğrultuda hareket edeceğiz. Erkek milli takımımız da yeni hocalarıyla yeni hedefleri için çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeler. İnşallah onlarla birlikte de finallere çıkacağız ve Türkiye'yi her zaman finallerde temsil edeceğiz." diye konuştu.



- "En büyük hedefimiz Türk bayrağını hentbolla birlikte olimpiyatlarda temsil etmek"



Hem Avrupa'da hem dünyada hentbolun çok popüler bir spor olduğunu vurgulayan Uğur Kılıç, şöyle devam etti:



"Hele Avrupa'da kadınlarda en popüler kadın sporu. Dünyada da şampiyonalar ilgiyle takip ediliyor, biz de bu yarışmanın bir parçası olmak istiyoruz. Çok fazla projemiz var. Hem Avrupa Hentbol Federasyonu ile hem IHF ile inşallah zaman içerisinde bunları hayata geçireceğiz. En büyük hedefimiz Türk bayrağını hentbolla birlikte olimpiyatlarda temsil etmek olacak, bütün çabamız ve bugüne kadarki planlamamız bunu başarmak üzere kurulu. Özellikle uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda madalyalar alabilmek uzun soluklu bir yol, bunun için altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yabancı antrenörlerden destek alıyoruz, eğiticilerimizin eğitimleri sürekli devam ediyor. Gelişime açık bir yapıyla sistemimizi kurduk, meyvelerini alacağız diye düşünüyorum."



Kılıç, son olarak Kadınlar ve Erkekler Süper Lig play-off maçları için de "Yoğun bir sezondu play-offlarla heyecan daha yukarı çıkıyor, kaliteli ve zorlu maç sayısını artırmak için play-off oynuyoruz. Takımlarımız elinden gelenin en iyisini yapıyor, herkese sakatlıksız bir süreç diliyorum. İnşallah en iyi olan şampiyonluğuna ulaşır, bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.









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