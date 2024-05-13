KPSS memur alımı olmayacak mı? 2024

Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda yapılan harcamaların azaltılmasını öngören tasarruf paketinin ayrıntılarını paylaştı.



Yılmaz ve Şimşek, söz konusu tedbirlerle ne büyüklükte bir tasarruf hedeflendiğine ve sayısal tahminlerine ilişkin bilgi vermedi.



Genel çerçeveyi çizen Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendirileceğini belirtmişlerdir. Yapılacak idari düzenlemelerden hiçbir kurumumuz istisna değildir. Genelgede düşünülen tek istisna, konumu gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" diye konuştu.



Tedbir paketini farklı kılan üç husus



Mehmet Şimşek, pakette yer alan tedbirleri açıkladı. En önemli önceliğin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak olduğunu vurgulayan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:



"AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. Bu açıklayacağımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan farklı kılan üç husus var. Birincisi Orta Vadeli Program'a uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. İkinci olarak, çok güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak tedbirler tüm kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi, mahalli, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır."



Temel eksen kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimlilik



"Harcama tedbirlerimizin üç tane temel ekseni var. Kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimliliktir. Burada kamu tasarruf alanlarına baktığımız zaman sekiz öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. İlk başlığımız kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sisteminde taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik. Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül anlayışla sağlayacak. Plaka bazlı olarak taşıtlarla ilgili süreci takip edeceğiz. Yaşı, kilometresi ve kullanımını izleyeceğiz. Sisteme veri girişi başladı. Bu sistemle hedefimiz, ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır."



Üç yıl süreyle yeni araç yok, yabancı menşeli araç kullanımı sona eriyor



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"Yeni araç satın alma ve kiralamayı üç yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut taşıt kiralama sözleşmeleri izin alınmadan yenilenmeyecek. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da çok sıkı kural ve izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek."



Kamuda personel servisleri de kalkıyor



"İhtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz."



Yeni bina alımı ve yapımına üç yıl ara



"Yeni bina alımı ve yapımını üç yıl süreyle durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz."



Yalnızca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı



"Kamu istihdamında üç yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz."



Çift maaşa sınırlama



"Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor, burada bir değişikliğe gitmiyoruz. Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır."



Kamuda yeni kurum kurulmayacak



"İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz. Birçok ilimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın defterdarlık ve vergi daireleri var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha iyi hizmet sunacağız."



Otellerde "hizmet içi eğitim" yapılamayacak



"Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak, otellerde yapılmayacak. Yurt dışı geçici görev harcamalarını sınırlandırıyoruz. Buna yönelik harcamalar başlangıç ödeneğini aşmayacak, bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak."



Haberleşme ve iletişim giderlerinde dijitalleşme



"Enerji ve atık yönetimi önemli bir alan. Enerjide dışa bağımlılığımızın olduğu malum. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Haberleşme ve iletişim giderlerinde dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik yazışmaya geçişi yaygınlaştırıyoruz. Kurumsal arşivleri elektronik ortama taşıyoruz."



Temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti, gezi ve kokteyllere kısıtlama



"Diğer cari harcamalarda ilk olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda kesintili ödeneği baz alacağız. Uluslararası bayramlar hariç gezi ve kokteyl düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz. Zorunlu haller hariç mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını üç yıl süreyle durduruyoruz. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımlarını Devlet Malzeme Ofisi yapacak."



Bakanlıklara ilave ödenek yok



"Sekiz başlık altında tasarruf alanını açıkladık, diğer bir alan bütçede harcama disiplini. Bu sene için deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama yatırımı yapılamayacak. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini bu çerçevede aşamayacak. Biz kendilerine ilave ödenek vermeyeceğiz."



Kamu yatırımlarında önceliklendirme



"2024 yılında bütçedeki bütün harcama alanlarını gözden geçireceğiz. Verimsiz olanları sonlandıracağız. Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Yatırım ödeneklerindeki yüzde 15'lik kesintiyi öncelikli alanlara kanalize edeceğiz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'e ulaşan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası planlanan projeleri, gıda arzını artıran projeleri, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendireceğiz. Tasarruf sadece kesinti demek değildir, var olan kaynakların verimli ve etkin bir şekilde ülkemizin uzun vadeli menfaatine uygun olarak kanalize edilmesidir. Zorunlu haller dışında kamu yatırım planına yeni proje almayacağız."

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