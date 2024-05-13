Bengisu Avcı,Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini deniz anası temasları nedeniyle başarıyla sonlandıramadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bengisu Avcı,Molokai Kanalı geçişini tamamlayamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 23:22
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini deniz anası temasları nedeniyle tamamlayamadı.

Bengisu Avcı İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Bengisu Avcı'nın 45 kilometrelik parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar denizanası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bitime yaklaşık 1-2 saatlik bölümde sırt üstü yüzmeye geçen eden Bengisu Avcı'nın, son ve en güçlü temasın ardından yüzmeyi bıraktığı bildirildi. Tedavi edilen Bengisu Avcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bu yıl sonunda Kuzey Kanalı'nı, 2025'in başında Tsugaru'yu geçmeye çalışacak Bengisu Avcı'nın Molakai parkurunun tarihinin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Okyanus suları bizim değil deniz canlılarının yaşam alanı. Bu sporun doğasında olan bir durum yaşandı. Mücadeleye devam edeceğim, denizanaları da mutlaka bana izin verecek." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery