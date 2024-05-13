Emin Moğulkoç Final-Four'da düdük çalacak

Türk hakem Emin Moğulkoç, THY EuroLeague Final-Four'unda görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Emin Moğulkoç Final-Four'da düdük çalacak
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13 Mayıs 2024 16:10
Türk hakem Emin Moğulkoç, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Basketbol THY EuroLeague Final-Four'unda görevlendirildi.

EuroLeague'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Emin Moğulkoç da görev yapacak.

Mercedes Benz Arena'da yapılacak THY EuroLeague Final-Four'unda düdük çalacak hakemler şunlar:

Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Damir Javor (Slovenya), Emin Moğulkoç (Türkiye), Carlos Peruga (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz).

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