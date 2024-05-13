Barcelona iki golle ikinciliğe oturdu

La Liga 35. hafta maçında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona iki golle ikinciliğe oturdu
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13 Mayıs 2024 23:58
La Liga 35. hafta maçında Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Barcelona 2-0 kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lamine Yamal ve 90+3'te Raphinha kaydetti. Barcelona'da ilk golün asisti İlkay Gündoğan'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte puanını 76 yapan Barcelona, tekrardan ikincilik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 54 puanda kalarak Avrupa yarışında yara aldı. 

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Almeria deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Valencia'yı ağırlayacak.

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