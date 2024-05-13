PSG transferde büyük oynuyor: Kvaratskhelia!

Sezon sonunda Kylian Mbappe'ye veda edecek olan Paris Saint-Germain, Fransız yıldızın alternatifini Napoli'den buldu.



Tutto Mercato'nun haberine göre; PSG, Napoli'nin 23 yaşındaki Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'yı renklerine bağlamak istiyor.



PSG'NİN DEV TEKLİFİ



Fransız yetkililerin, Napoli'ye yıldız isim için 80 milyon euro bonservis teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Ayrıca PSG'nin Kvaratskhelia'ya 8 milyon euro maaş verebileceği dile getirildi.



NAPOLI'NİN İSTEĞİ FARKLI



Ancak Napoli kulübü başkanı Aurelio de Laurentiis'in 80 milyon euro'luk bir teklife sıcak bakmayacağı ve tıpkı Victor Osimhen gibi Kvaratskhelia'dan da 120 ila 130 milyon euro arasında bir gelir hedeflediği aktarıldı.



YENİ SÖZLEŞME İSTEĞİ



Son olarak İtalyan kulübünün Kvaratskhelia ve Osimhen'i kaybetmek istemediği belirtilirken, de Laurentiis'in Kvaratskhelia ile yeni sözleşme yapıp maaşını da 3 kat artırmayı hedeflediği vurgulandı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Napoli ile 43 maça çıkan başarılı oyuncu, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.





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