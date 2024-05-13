Roma, Angelino için kararını verdi

Sezon başında Leipzig'ten Galatasaray'a kiralanan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan ve sezonun ortasında Galatasaray'dan ayrılıp Roma'ya kiralık giden Angelino için sıcak bir gelişme yaşandı.



Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini alınmasını istedi.



BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO



Haberde, Roma'nın Leipzig'e 5 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol sol beki kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.



Ayrıca yıldız oyuncunun da Roma ile mutlu olduğu ve kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.



ROMA PERFORMANSI



Roma'da 18 karşılaşmaya çıkan Angelino, skor katkısı yapamadı.





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