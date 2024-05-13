Roma, Angelino için kararını verdi

Roma, sezon ortasında Leipzig'ten kiraladığı İspanyol sol bek Angelino'nun yeni sezonda bonservisini almak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma, Angelino için kararını verdi
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13 Mayıs 2024 18:11
Sezon başında Leipzig'ten Galatasaray'a kiralanan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan ve sezonun ortasında Galatasaray'dan ayrılıp Roma'ya kiralık giden Angelino için sıcak bir gelişme yaşandı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini alınmasını istedi.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Haberde, Roma'nın Leipzig'e 5 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol sol beki kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

Ayrıca yıldız oyuncunun da Roma ile mutlu olduğu ve kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.

ROMA PERFORMANSI

Roma'da 18 karşılaşmaya çıkan Angelino, skor katkısı yapamadı.

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