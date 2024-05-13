Haber Tarihi: 13 Mayıs 2024 12:35 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 12:35

Migros satıldı mı, satılacak mı? 2024

Geçtiğimiz yıl İzmir'de 26 şubesi bulunan market zinciri Hobi Parfümeri'yi satın alan süpermarket devi Migros, şimdi de Türkiye'nin büyük marketleri arasında yer alan Kent Gross'u satın almak için anlaşmaya vardı. Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satış işlemlerinin ilerleyen haftalarda tamamlanması bekleniyor.

Migros satıldı mı, satılacak mı? 2024
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Geçtiğimiz yılı rekor seviyede satış ve kar rakamları ile tamamlayan süpermarket devi Migros, yeni alımlar için çalışmalarını sürdürüyor.

2023'te İzmir merkezli üretim yapan ve şehir genelinde 26 şubesi bulunan Hobi Parfümeri'yi satın alan Migros, İstanbul ve Konya'da toplam 6 şubesi bulunan Kent Gross'un satın alım işlemleri için anlaşmaya vardı.

Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru geçtiğimiz aylarda onaylanırken, taraflar arasında yürütülen satın alma sürecinin ilerleyen haftalarda tamamlanması bekleniyor. 2017 yılında hizmete başlayan Kent Gross marketler kısa sürede büyümüş ve sektörün devlerinin ilgisini çekmişti.

YENİ SATIN ALIMLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Özellikle Migros Yemek ve sanal market uygulamaları ile e-ticarette büyük bir başarı yakalayan Migros, fiziki mağazacılık tarafında ise satın alım işlemlerine devam etmeye hazırlanıyor.

migros7.jpgGeçtiğimiz yıl şirketin yakaladığı performansın sürdürülmesi hedeflenirken, bu doğrultuda yeni satın alım işlemlerinin gelmesi muhtemel gözükmekte. Migros, geçtiğimiz yıl itibarıyla meyve-sebze, et ve hızlı tüketim ürünleri dahil bütün kategorilerde rekabetçi fiyatlama stratejisi çerçevesinde çok daha geniş bir müşteri kitlesine erişerek pazar payını artırdı. Hem online hem de fiziki mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, yıl boyunca günde ortalama 1 mağazanın üzerinde açılış yaparak bir rekora imza attı.
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