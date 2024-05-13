Juventus'ta Allegri için yolun sonu

Juventus'ta istediği gibi bir sezon geçiremeyen Massimiliano Allegri, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Allegri için yolun sonu
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13 Mayıs 2024 20:22
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 20:23
Serie A'da şampiyonluğun bir hayli uzağında kalan Juventus'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, sezon sonunda görevini bırakacak.

Deneyimli teknik adamın Atalanta ile kupa maçı finali ve ligde Bologna ile Monza maçlarında son kez takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Haberde, Allegri'nin Atalanta ile oynanacak final maçını kazanıp Juventus'a kupayla veda etmek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Son 5 maçından beraberlikle ayrılan Juventus, son 15 karşılaşmada da sadece 2 kez kazandı. Ligde dördüncü sırada yer alan Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

KAZANDIĞI KUPALAR

Allegri, 2014-2019 ve 2021'den şu ana dek görev yaptığı süre boyunca Allegri, Juventus'ta 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kez kupa kazandı.

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