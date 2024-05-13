Halka arzlar neden düştü? Halka arz hisseleri neden düşüyor?

Halka arz, şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, yatırımcıları için de birtakım fırsatlar sunar. Peki halka arz hisseleri neden düştü, düşüyor? İşte detaylar...

Halka arzların neden düştüğüne dair birkaç faktör bulunmaktadır. Öncelikle, halka arzlara olan ilginin aşırı derecede artması ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım ilkesi gereği az lot verilmesi, halka arzların düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, prorata sistemi gibi faktörler de halka arzlardaki başarısızlığın sebepleri arasında gösterilmektedir. Son zamanlarda, bazı halka arzlarda fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle önleyici tedbirler alındığı da görülmektedir. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, halka arzların düşmesine katkıda bulunmaktadır.

Halka arzının 4.işlem gününde taban seviyelerine gerileyerek kayıp yaşamaya başlandığı belirtildi. Lila Kağıt hissesi 37,39 liradan halka arz olmuştu. Bugün yani 4.gününde ise 36,40 liraya kadar gerilediği belirlendi.

Son dönemdeki halka arzların ilk günlerindeki düşüşü nedeniyle halka arzlar yatırımcılara beklediğini veremiyor.

Halka arz (initial public offering veya IPO), özel bir şirketin ilk kez halka açık bir şekilde hisse senetlerini satışa sunmasıdır. Bir şirket halka arz yaparak genellikle borsada işlem görmeye başlar ve bu süreç, genellikle belirli bir döneme veya belirli bir tarih aralığına yayılan bir finansal planlama ve düzenleme sürecini içerir.

Hazırlık Dönemi: Şirket, halka arz yapmaya karar verdikten sonra, bu süreci planlamak ve yönetmek için bir finansal danışmanlık şirketiyle çalışabilir. Şirketin mali durumu, faaliyetleri, gelecek projeksiyonları ve hedefleri analiz edilir.

Bağlantılı İşlem ve Belge Hazırlığı: Halka arz için birçok düzenleyici kuruluşa başvuruda bulunmak gereklidir. Şirket, halka arz belgesini hazırlar ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi regülatörlerden onay alır.

Fiyat Belirleme ve Hisse Senetlerinin Dağıtımı: Halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı belirlenir. Bu genellikle, hisse senetlerinin talep ve arz dengesine dayanır. Daha sonra, yatırımcılara hisse senetleri satılır.

Hisse Senetlerinin Halka Açılması: Halka arz, şirketin hisse senetlerinin genel kamuya sunulması anlamına gelir. Hisse senetleri borsada işlem görmeye başlar ve herhangi bir yatırımcı bu hisse senetlerini satın alabilir.

İlk Ticaret ve Devam Eden İşlem: Halka arz sonrasında, hisse senetleri borsada işlem görmeye başlar ve yatırımcılar arasında alım satım gerçekleşir. Şirketin performansı ve diğer faktörler, hisse senetlerinin değerini etkileyebilir.

Halka arz, şirketlere geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlar ve genellikle sermaye artırma amacı güder. Aynı zamanda mevcut hissedarların likiditesini artırabilir ve şirketin genel değerini yükseltebilir. Ancak, halka arzın getirdiği maliyetler ve düzenleyici gereklilikler de dikkate alınmalıdır.