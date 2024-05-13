MaxTon Hall 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Yapılan resmi açıklamaya göre, MaxTon Hall 2. sezon 9 Mayıs 2024 tarihinde Amazon Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni sezonu, ilk sezonda yaşanan gizemli olayların ardından bir yıl sonra geçen bir hikayeyi konu alacak.



2. Sezonda Neler Bekleniyor?



MaxTon Hall 2. sezonda, ilk sezonda ortaya çıkan gizemli cinayetlerin arkasındaki gerçekler aydınlatılmaya çalışılacak. Ayrıca, dizinin ana karakterleri arasında yaşanan karmaşık ilişkiler de derinleşecek.

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