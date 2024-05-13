Haber Tarihi: 13 Mayıs 2024 17:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 17:11

MaxTon Hall 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

MaxTon Hall, 2021 yılında ilk sezonu ile izleyicileri büyüleyen ve büyük beğeni toplayan gizem ve dram dizisi, 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin hayranları, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor.

MaxTon Hall 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Abone Ol
Yapılan resmi açıklamaya göre, MaxTon Hall 2. sezon 9 Mayıs 2024 tarihinde Amazon Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni sezonu, ilk sezonda yaşanan gizemli olayların ardından bir yıl sonra geçen bir hikayeyi konu alacak.

2. Sezonda Neler Bekleniyor?

MaxTon Hall 2. sezonda, ilk sezonda ortaya çıkan gizemli cinayetlerin arkasındaki gerçekler aydınlatılmaya çalışılacak. Ayrıca, dizinin ana karakterleri arasında yaşanan karmaşık ilişkiler de derinleşecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

YSK sandık görevlisi ücreti yattı mı? 2024 Gündem YSK sandık görevlisi ücreti yattı mı? 2024
Hull City'den teknik direktör açıklaması! Hull City Hull City'den teknik direktör açıklaması!
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu Beşiktaş Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu
KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2024 KPSS ücreti Gündem KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2024 KPSS ücreti
Newcastle United yeni sezonun ilk transferini bitiriyor Newcastle United Newcastle United yeni sezonun ilk transferini bitiriyor
Bournemouth, Iraola'nın sözleşmesini uzattı Premier Lig Bournemouth, Iraola'nın sözleşmesini uzattı
Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı Hatayspor Hatayspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra kazandı
Gareth Southgate'ten MANU iddialarına cevap! Manchester United Gareth Southgate'ten MANU iddialarına cevap!
Trabzonspor'un bitirim ikilisi: Onuachu-Visca Trabzonspor Trabzonspor'un bitirim ikilisi: Onuachu-Visca
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fred: "Fenerbahçe'de olduğum için gururluyum"
2
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu
3
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili planları değişti
4
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday oluyor
5
Günay Güvenç'ten Okan Buruk'a: "Allah gönlüne göre veriyor"
6
Bayern Münih'ten 100 milyon euro'luk talep!
7
Murat Sancak'tan flaş açıklama!

SON HABERLER

yukarı ok