Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

UEFA Konferans Ligi'nde penaltı atışları sonucu Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dominik Livakovic'e sürpriz talip!
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29 Nisan 2024 09:59
Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından, büyük şok geçiren Dominik Livakovic için flaş bir gelişme yaşandı.

Hırvat eldiven Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

OLYMPIAKOS LIVAKOVIC'LE İLGİLENİYOR

Tecrübeli file bekçisiyle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi çeyrek finalinde eleyen Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi. Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü.

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe kalesini bu sezon 36 maçta koruyan Livakovic, kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 13 maçta da kalesini gole kapadı. 

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