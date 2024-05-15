Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da bilet krizi!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde bilet krizi çıktı. 41 bin kombine dışında 2 bin 650 bilet misafir takım taraftarına verildi. 100 bin talebi olan 8-9 bin bilet şimdiden karaborsaya düştü.
100 BİN ÜZERİNDE TALEP
53 bin 798 kapasiteli Rams Park'ta maçı izlemek için satışa çıkacak bilet sayısının çok üzerindeki ilgi nedeniyle yönetim zor durumda kaldı. Maç için satışa 8-9 bin biletin satışa çıkacağı ama bunun 100 bin üzerinde talebin kulübe ulaştığı öğrenildi.
KARABORSAYA DÜŞTÜ
Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı ve karşılaşmanın biletleri için karaborsada rakamların 75 bin liraya kadar çıktığı bildirildi.
Rams Park'taki 41 bin kombine biletin dışında 2 bin 650 kişilik deplasman tribününü çıkarıldığında sınırlı sayıda biletin satışa çıkacağı ama bunun da talebi karşılamasının imkânsız olduğu belirtildi.
100 BİN ÜZERİNDE TALEP
53 bin 798 kapasiteli Rams Park'ta maçı izlemek için satışa çıkacak bilet sayısının çok üzerindeki ilgi nedeniyle yönetim zor durumda kaldı. Maç için satışa 8-9 bin biletin satışa çıkacağı ama bunun 100 bin üzerinde talebin kulübe ulaştığı öğrenildi.
KARABORSAYA DÜŞTÜ
Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı ve karşılaşmanın biletleri için karaborsada rakamların 75 bin liraya kadar çıktığı bildirildi.
Rams Park'taki 41 bin kombine biletin dışında 2 bin 650 kişilik deplasman tribününü çıkarıldığında sınırlı sayıda biletin satışa çıkacağı ama bunun da talebi karşılamasının imkânsız olduğu belirtildi.