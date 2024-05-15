Beşiktaş'ta Worrall ile veda kararı!

Beşiktaş ara transferde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Joe Worrall'la sezon sonu yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz stoperle 6 ay için 600 bin euro karşılığında anlaşan Kartal, Nottingham Forest'e kiralama bedeli ödememişti.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Joe Worrall geride kalan dönemde ortaya koyduğu performansla beklentileri tam olarak karşılayamadı. Hem eski teknik patron Fernando Santos hem de Portekizli hocanın yerine göreve getirilen Serdar Topraktepe, 27 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de düzenli forma vermedi. Çaykur Rizespor maçında 90+7'de attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Worrall daha sonra kupada Ankaragücü ve ligde Alanyaspor'la oynanan maçlarda yedek soyunurken, hiç süre alamadı.
MAÇ BAŞI ÜCRET NEDENİYLE OYNAMIYOR
Şimdiye kadar 8 resmi maçta 586 dakika forma giyebilen İngiliz stoperin gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği aktarıldı. Worrall'ın 600 bin euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ekstra ücret aldığı ve bu nedenle zorunlu haller dışında oynatılmadığı vurgulandı.
Düzenli oynama şansı bulamadığı için İngiliz stoperin de sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Nottingham Forest'le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Worrall'ın büyük olasılıkla kulübüne dönüş yapacağı ifade edildi.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Joe Worrall geride kalan dönemde ortaya koyduğu performansla beklentileri tam olarak karşılayamadı. Hem eski teknik patron Fernando Santos hem de Portekizli hocanın yerine göreve getirilen Serdar Topraktepe, 27 yaşındaki oyuncuya ilk 11'de düzenli forma vermedi. Çaykur Rizespor maçında 90+7'de attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Worrall daha sonra kupada Ankaragücü ve ligde Alanyaspor'la oynanan maçlarda yedek soyunurken, hiç süre alamadı.
MAÇ BAŞI ÜCRET NEDENİYLE OYNAMIYOR
Şimdiye kadar 8 resmi maçta 586 dakika forma giyebilen İngiliz stoperin gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği aktarıldı. Worrall'ın 600 bin euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ekstra ücret aldığı ve bu nedenle zorunlu haller dışında oynatılmadığı vurgulandı.
Düzenli oynama şansı bulamadığı için İngiliz stoperin de sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Nottingham Forest'le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Worrall'ın büyük olasılıkla kulübüne dönüş yapacağı ifade edildi.
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