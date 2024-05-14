Al Nassr'dan Ronaldo'ya yeni teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, sözleşmesi 2025'te sona erecek Cristiano Ronaldo'nun kontratını uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Nassr'dan Ronaldo'ya yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 19:55
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 19:58
Al Nassr, yıllık 200 milyon euro maaş ödediği Cristiano Ronaldo için yeni bir karar aldı.

talkSport'ta yer alan habere göre; Al Nassr, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2025'te sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

RONALDO'NUN KARARI

Bununla birlikte Portekizli yıldızın da Arabistan ekibinde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

UZUN SÜRE KALMASINI İSTİYORLAR

Arabistan ekibi 39 yaşındaki süperstarı uzun süre ülkede tutmayı hedefledikleri kaydedildi.

Al Nassr formasını 60 kez terleten Ronaldo, 56 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery