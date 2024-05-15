Carlo Ancelotti: 'Top Arda Güler'i seviyor'

Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"TOP ONA ADETA AŞIK"



Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık(Gülerek)." ifadelerini kullandı.



Toni Kroos'un geleceğine dair de konuşan Ancelotti şu sözlerle devam etti:



"Toni Kroos'un geleceği? Kimse endişeli değil. Odak noktamız Şampiyonlar Ligi finali. Finalden sonra gereken şeyleri konuşacağız. Toni Kroos'un, Ballon d'Or almasını isterim ama bu çok zor. Ya da belki... her şey olabilir. Bu yaz EURO var, eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa ve Almanya ile EURO'yu kazanırsa... Ballon D'Or için savaşabilir."



Son olarak Şampiyonlar Ligi finaline değinen Carlo Ancelotti şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Henüz sezonun en önemli maçını oynamadık."





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