Nicolo Zaniolo'ya sakatlık şoku

Aston Villa'nın son oynadığı Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo'ya sakatlık şoku
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14 Mayıs 2024 20:25
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

1 AY UZAK KALACAK

Corriere dello Sport'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi. İtalyan oyuncu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi.

Haberin detaylarında Nicolo Zaniolo'nun, Aston Villa ile bu sezon daha forma giyemeyeceği ancak kadroya çağrılması durumunda EURO24'te forma giyebileceği de söylendi.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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