NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla tam gaz devam etti.



KNICKS 3-2 PACERS



New York Knicks, Indiana Pacers'a karşı Madison Square Garden'da oynadığı Doğu Konferansı playoff yarı final serisinin 5. maçında 121-91 galip gelerek, seride 3-2 öne geçmeyi başardı.



Jalen Brunson 44 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 7 asist ve 4 ribaund da ekledi. Josh Hart 18 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle oynadı. Miles McBride iyi bir başlangıç yaptı ve 17 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı. Alec Burks benchten gelerek 18 sayı ekledi. Isaiah Hartenstein 7 sayı, 5 asist ve 17 ribauntla oynadı.



Pascal Siakam 22 sayı ve 8 ribauntla Pacers'ın en çok sayı bulan ismiydi. Tyrese Haliburton 13 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Andrew Nembhard 11 sayı ve 4 asist kaydederken, Myles Turner 16 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.







NUGGETS 3-2 TIMBERWOLVES



Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'a karşı Ball Arena'da oynadığı Batı Konferansı playoff yarı final serisinin 5. maçında 112-97 galibiyete ulaştı ve seride 3-2 öne geçti.



Nikola Jokic, 41 dakika süre aldığı maçta 40 sayı, 7 ribaund, 13 asist, 2 top çalma, 1 blok ve sıfır top kaybıyla muazzam bir performans sergiledi. Aaron Gordon 18 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Jamal Murray ve Kentavious Caldwell-Pope ise 16'şar sayı kaydettiler.



Wolves cephesinde Karl-Anthony Towns, 23 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla takımın en skoreriydi. Rudy Gobert 18 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Anthony Edwards da 18 sayı buldu ve ayrıca 4 ribaund, 9 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Serinin 6. maçı, Perşembe gecesi Minnesota'da oynanacak.



