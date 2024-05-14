İtalya'dan Como, Icardi'yi istiyor!

İtalya'da Serie A'ya yükselen Como'nun, hücum hattı için listesindeki isimlerden birinin Galatasaray'dan Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalya'dan Como, Icardi'yi istiyor!
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14 Mayıs 2024 12:22
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 12:33
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

MAURO ICARDI İDDİASI

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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