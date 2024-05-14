Aliağa Futbol, final aşkına sahaya çıkıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu Türkiye'nin bu sezon namağlup tek takımı olarak 2'nci sırada tamamlayarak grup içi Play-Off müsabakalarına direkt 3'üncü Tur'dan başlama hakkı kazanan Aliağa Futbol, çarşamba günü deplasmanda 52 Orduspor FK ile finale yükselme mücadelesindeki ilk maçına çıkacak.



Yeni Ordu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



İzmir ekibi 20 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajlı bir skor almaya çalışacak.



İki karşılaşma sonunda Aliağa Futbol rakibini elemesi halinde Play-Off finali biletini kapacak.



Sarı-siyahlılar turu geçmesi halinde 2'nci Grup'taki Elazığspor-Efeler 09 eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada rakip olacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU