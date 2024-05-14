Okan Buruk'tan Kerem Demirbay için karar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kerem Demirbay'ı takım kaptanlarından yapmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kerem Demirbay için karar
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14 Mayıs 2024 21:17
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Demirbay için Okan Buruk'tan sürpriz bir karar verdi.

KAPTAN YAPACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk takımın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay'ı takımın kaptanlarından birisi yapmak istiyor.

Haberin detaylarında Okan Buruk'un, sezon başında gelmesine rağmen takım içerisinde saygı gördüğü ve taraftarlar tarafından çok sevilmesi nedeniyle bu kararı aldığı söylendi.

AL-SHABAB DEVREDE

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab'ın, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve büyük bir teklif yapacağı iddia edilmişti.

Okan Buruk'un, 30 yaşındaki yıldız ismi kaybetmemek içinde bu hamleyi yaptığı söylendi.

41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Kerem Demirbay bu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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