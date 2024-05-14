Okan Buruk'tan Kerem Demirbay için karar

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Demirbay için Okan Buruk'tan sürpriz bir karar verdi.
KAPTAN YAPACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk takımın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay'ı takımın kaptanlarından birisi yapmak istiyor.
Haberin detaylarında Okan Buruk'un, sezon başında gelmesine rağmen takım içerisinde saygı gördüğü ve taraftarlar tarafından çok sevilmesi nedeniyle bu kararı aldığı söylendi.
AL-SHABAB DEVREDE
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab'ın, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve büyük bir teklif yapacağı iddia edilmişti.
Okan Buruk'un, 30 yaşındaki yıldız ismi kaybetmemek içinde bu hamleyi yaptığı söylendi.
41 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Kerem Demirbay bu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
KAPTAN YAPACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk takımın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay'ı takımın kaptanlarından birisi yapmak istiyor.
Haberin detaylarında Okan Buruk'un, sezon başında gelmesine rağmen takım içerisinde saygı gördüğü ve taraftarlar tarafından çok sevilmesi nedeniyle bu kararı aldığı söylendi.
AL-SHABAB DEVREDE
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab'ın, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve büyük bir teklif yapacağı iddia edilmişti.
Okan Buruk'un, 30 yaşındaki yıldız ismi kaybetmemek içinde bu hamleyi yaptığı söylendi.
41 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Kerem Demirbay bu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
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