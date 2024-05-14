Javier Tebas: 'Jose Mourinho'yu ligde isterim'

LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanyol basınında katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.



"MOURINHO'YU LİGDE İSTERİM"



Adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho ile ilgili konuşan Javier Tebas şu cümleleri kullandı:



"Jose Mourinho'yu kesinlikle LaLiga'da görmek isterim. Ben televizyon izlemeye bağımlı birisiyim ve Jose Mourinho'nun basın toplantısı bitene kadar taraftarlar izlemeyi bırakmıyor. Ne zaman ki Mourinho'nun basın toplantısı bitiyor, taraftarlar o zaman kanal değiştiriyor. Futbol için inanılmaz bir karakter. Düzenlediği basın toplantıları kelimelerle tarif edilemez."



"5 YILLIK İMZALADI"



Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe için de konuşan Javier Tebas şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Kylian Mbappe gelecek sezondan itibaren en az 5 yıl Real Madrid'de olacak. Mbappe dünyanın en iyilerinden birisi ve Vinicius ve Bellingham ile birlikte Madrid'in harika bir kadroya sahip olacak. Elbette bu şampiyonluk kazanmanın garantisini vermiyor."





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