Javier Tebas: "Jose Mourinho'yu ligde isterim"

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Jose Mourinho ve Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Javier Tebas: 'Jose Mourinho'yu ligde isterim'
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14 Mayıs 2024 22:38
LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanyol basınında katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO'YU LİGDE İSTERİM"

Adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho ile ilgili konuşan Javier Tebas şu cümleleri kullandı:

"Jose Mourinho'yu kesinlikle LaLiga'da görmek isterim. Ben televizyon izlemeye bağımlı birisiyim ve Jose Mourinho'nun basın toplantısı bitene kadar taraftarlar izlemeyi bırakmıyor. Ne zaman ki Mourinho'nun basın toplantısı bitiyor, taraftarlar o zaman kanal değiştiriyor. Futbol için inanılmaz bir karakter. Düzenlediği basın toplantıları kelimelerle tarif edilemez."

"5 YILLIK İMZALADI"

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe için de konuşan Javier Tebas şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Kylian Mbappe gelecek sezondan itibaren en az 5 yıl Real Madrid'de olacak. Mbappe dünyanın en iyilerinden birisi ve Vinicius ve Bellingham ile birlikte Madrid'in harika bir kadroya sahip olacak. Elbette bu şampiyonluk kazanmanın garantisini vermiyor."

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