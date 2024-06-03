Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 FB kongresi

Fenerbahçe, yeni başkanını belirlemek üzere Olağan Seçimli Genel Kurulu'na gidiyor. İlk toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertlenirken, yeni toplantının yapılacağı tarih sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları...



FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.



Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI



Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.



2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.



Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.



ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.



AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah , Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.

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