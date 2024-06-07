Haber Tarihi: 07 Haziran 2024 17:45 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 17:45

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024-ÖSYM

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erdi. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler YKS sınavında sorulara verdiği cevapları tekrar kontrol etmek istiyor. İşte ÖSYM tarafından düzenlenen YKS 2024 soru ve cevap anahtarı haberimizde.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024-ÖSYM
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TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları iyi bir üniversite kazanma hayaliyle YKS'ye katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran'da düzenlenen YKS sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. YKS 2024 sınav sonuçları ise bugün açıklanmış oldu.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2024

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonrası erişime açılacak. 17-18 Haziran 2024 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlandı.

2024 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
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