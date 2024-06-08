Hayrettin Demirbaş: "Beşiktaş büyük iş yapmış"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hayrettin Demirbaş, Beşiktaş'ın Brad Friedel transfer için konuştu.

Haber; Akşam
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Hayrettin Demirbaş: 'Beşiktaş büyük iş yapmış'
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08 Haziran 2024 11:23
Futbol yönetiminde Türkiye'de alışılageldik yöntemleri terk ederek yeni bir model inşa etmeye çalışan Beşiktaş, Danışman olarak Brad Friedel ile anlaştı.

Türkiye'de 1995- 96 yıllarında Galatasaray forması giyen ABD'li eski kaleci; Siyah-Beyazlılar'da pazarlama ve yeni teknolojiler konusunda danışmanlık verecek. Pazarlama tanımı; yalnızca oyuncuları değil, kulüple ilgili tüm alanları kapsayacak.

53 yaşındaki ABD'li futbol adamını; Galatasaray'da aynı dönemde oynayan takım arkadaşı Hayrettin Demirbaş anlattı.

"BEŞİKTAŞ İYİ İŞ YAPMIŞ"

A Milli Takım'da 18; G.Saray'da ise 198 maça çıkarak adını Türk futbolunun efsaneleri arasına yazdıran Demirbaş, Beşiktaş'ta danışmanlık görevine getirilen eski takım arkadaşı Brad Friedel ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş çok büyük bir iş yapmış. Yurt dışında; ABD ve İngiltere'de bağlantıları çok kuvvetli olan ve çok sevilen bir isim. Futbolu biliyor. Adam gibi adam. Dürüst bir insan. İyi bir insan olduğu için çevresi de aynı şekilde geniş, sevilir. Yıllarca İngiltere'de; Tottenham'da çalıştı. Brad'le kısa süre çalışsak da 'On numara' bir adamdı."

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