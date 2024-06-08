Haber Tarihi: 08 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 10:39

YKS'de (TYT) İptal Edilen Soru Var mı 2024? ÖSYM

2024 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti. Sınavdan sonra adaylar ve veliler, bazı soruların hatalı veya yanıltıcı olduğunu savunarak sosyal medyada ve forumlarda iptal taleplerinde bulundular. Peki YKS'de iptal edilen soru var mı 2024? Son dakika TYT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal iptal edilen soru oldu mu? Detaylar haberimizde...

YKS'de (TYT) İptal Edilen Soru Var mı 2024? ÖSYM
Abone Ol
Milyonlarca adayın ter döktüğü üniversiteye giriş sınavı YKS geride kaldı. Sınavdan çıkan adayların bazıları çalışanlar için kolay bir sınav olduğunu dile getirirken kimileri ise özellikle söz grubunda yer alan soruların kendilerini zorladığından yakındı. Sınava katılan adaylar, 'YKS'de iptal edilen soru var mı 2024? Son dakika AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık iptal edilen soru oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Peki, 2024 YKS TYT'de iptal edilen soru var mı?

ÖSYM'den Resmi Açıklama Var mı

YKS'nin 8 Haziran Pazar günü gerçekleşecek ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT'nin ardından sınavda iptal edilen soru olup olmadığı netlik kazanacak. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.

2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Rachid Ghezzal: 'Aldığım parayı hak ettim' Beşiktaş Rachid Ghezzal: "Aldığım parayı hak ettim"
Giovanni van Bronckhorst için olay iddia Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst için olay iddia
İşte Beşiktaş'ın van Bronckhorst tercihinin nedenleri Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın van Bronckhorst tercihinin nedenleri
Galatasaray'da Ziyech için sürpriz karar! Galatasaray Galatasaray'da Ziyech için sürpriz karar!
Trabzonspor, stoperde rotayı Ada'ya kırdı Trabzonspor Trabzonspor, stoperde rotayı Ada'ya kırdı
Fenerbahçe Jose Mourinho ile şahlandı Fenerbahçe Fenerbahçe Jose Mourinho ile şahlandı
Hayrettin Demirbaş: 'Beşiktaş büyük iş yapmış' Beşiktaş Hayrettin Demirbaş: "Beşiktaş büyük iş yapmış"
Aziz Yıldırım kongreyi terk etti Fenerbahçe Aziz Yıldırım kongreyi terk etti
Arda Güler paylaşılamıyor: Tam 7 teklif birden! Real Madrid Arda Güler paylaşılamıyor: Tam 7 teklif birden!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
CANLI: Fenerbahçe'de seçim! Aziz Yıldırım'dan karar
2
A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu
3
Bayern Münih'ten 6 yıldızı için flaş karar
4
Real Madrid'de Toni Kroos bilmecesi
5
Aziz Yıldırım kongreyi terk etti
6
Hakim Ziyech'i çıldırtan karar!
7
İtalyan devi Jayden Oosterwolde için geliyor

SON HABERLER

yukarı ok