Hazırlık karşılaşmasında İsveç ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Friends Arena'da oynanan maçı Sırbistan 3-0 kazandı.



Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Milinkovic-Savic, 60. dakikada Mitrovic ve 70. dakikada Dusan Tadic kaydetti.



Fenerbahçeli oyuncu Dusan Tadic, karşılaşmaya 61. dakikada dahil oldu.



Sırbistan, euro 2024'te İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile mücadele edecek.





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