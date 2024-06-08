Sırbistan, İsveç'i 3 golle geçti

Hazırlık karşılaşmasında Sırbistan, İsveç'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sırbistan, İsveç'i 3 golle geçti
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08 Haziran 2024 21:02
Hazırlık karşılaşmasında İsveç ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Friends Arena'da oynanan maçı Sırbistan 3-0 kazandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Milinkovic-Savic, 60. dakikada Mitrovic ve 70. dakikada Dusan Tadic kaydetti. 

Fenerbahçeli oyuncu Dusan Tadic, karşılaşmaya 61. dakikada dahil oldu. 

Sırbistan, euro 2024'te İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile mücadele edecek. 

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