Karşıyaka'da teknik direktör haftası

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Karşıyaka teknik direktörlük için kritik haftaya giriyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da teknik direktör haftası
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08 Haziran 2024 15:36
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, yeni haftada teknik direktör ve sponsorluklar konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Erkan Sözeri'yle sözleşme yenilemeyecek Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, uzun süredir peşinde oldukları 3 teknik adamdan birine yeni haftada imza attırmayı planlıyor. Üst liglerden kariyerli teknik adamlara yönelen Karşıyaka, Hüseyin Eroğlu, Mustafa Reşit Akçay ve Sinan Kaloğlu'yla görüşmelerini sürdürüyor.

Son 1.5 aydır bu isimlerle temas halinde olan Kaf-Kaf, özellikle Altınordu'yu 3'üncü Lig'de devralıp Süper Lig için final oynatan, geçen yıl da Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran İzmirli teknik adam Hüseyin Eroğlu'nu uzun vadeli planlanan futbol projesinin başına geçmeye iknaya çalışıyor.

Kongre öncesinde sponsorluklarla ilgili görüşmeler yapan Başkan Ergüllü'nün kulübün yeni destekçileriyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

 

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