Abdülkadir Ömür: 'Çok üzgün ve kırgınım'

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Ömür, üzgün ve kırgın olduğunu belirtti.



Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilmediğim için çok üzgün ve kırgınım. Finallerde forma şansı elde etmek hem hayalim hem de hedeflerim arasındaydı. Şampiyonada oynayarak takım arkadaşlarımla omuz omuza mücadele etmeyi çok istiyordum ve faydalı olacağıma da tüm kalbimle inanıyordum." dedi.



Milli takıma başarı dileyen Ömür, "Şanlı ay yıldızlı formamızın hakkını vermek için mücadele edecek tüm takım arkadaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



