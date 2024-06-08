Yavuz Yörükoğlu neden öldü?

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yörükoğlu'nun neden hayatını kaybettiğine dair bir bilgi henüz bulunmazken vefat haberiyle ilgili şu açıklama yapıldı:



"Sayın hocamız Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hekimlerden biri olan hocamız tıp bilimine olan katkıları ve toplum sağlığı adına yaptığı çalışmalarıyla hatırası daima kalbimizde yaşayacak. Yörükoğlu Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun..."



Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kimdir?



1955 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Yavuz Yörükoğlu'nun babası Türkiye'nin ünlü bilim adamlarından çocuk Psikiyatristi Prof. Dr Atalay Yörükoğlu'dur.



Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı.



Tıp eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı.



İhtisas sonrasında British Council Bursu ile gittiği İngiltere'de 1 yıl süreyle Cambridge Üniversitesi, Papworth Hastanesi'nde ve 2 yıl süreyle Londra St. Thomas' Hastanesi'nde görev yaptı.



Türkiye'ye dönüşünde zorunlu hizmet için başladığı SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Şef muavini, sonrada SSK İhtisas Hastanesi'nde Başhekim olarak görev aldı. 1997-1998 yılları arasında A.B.D Alabama Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle misafir öğretim üyeliği yaptı. 2006 yılından itibaren Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı.



Yörükoğlu'nın ihtisas ve özel ilgi alanları ise şöyle:



Koroner Bypass Ameliyatları, Kalp Kapak Ameliyatları, Kalp Yetmezliği Tedavisi ve Cerrahisi, Assist Cihazları, Varis Cerrahisi ve Lazer Skleroterapi, Tamamlayıcı Tıp ( Complementary Medicine )





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